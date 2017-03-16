Міцну пам'ять можна розвинути за допомогою регулярних тренувань - вчені

Це цілком досяжна мета, якщо ви готові щодня протягом 40 днів витрачати по 30 хвилин на тренування стратегічної технології поліпшення пам'яті, пише DNA India. Метод випробували на добровольцях, які мали стандартні показники пам'яті. В результаті їм вдалося збільшити більш ніж в два рази обсяг пам'яті. Приміром, на початку вони могли відтворити 26 слів зі списку 72 слова. А після тренування - 62 слова. І показники залишалися на колишньому рівні, навіть через 4 місяці після експерименту.

Сканування показало: тренування змінювало роботу мозку, що поліпшувало показники пам'яті. Медичний центр Університету Радбоу припускає, що тренування робить мозок звичайної людини подібним, з точки зору зв'язків, на мозок людини з видатною пам'яттю. Вчені порівнювали 23 осіб (брали участь у змаганнях на пам'ять) з 23 добровольцями того ж віку та рівня інтелекту (звичайні люди).

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Так, люди, які тренували пам'ять, змогли збільшити показник відтворення слів з 26-30 до 35 і більше. А ті, хто ще тренував і короткострокову пам'ять, могли відтворити на 11 слів більше. Тренування стратегічної технології поліпшення пам'яті дозволяли зберегти добрі результати і через чотири місяці після експерименту, а структура мозкових зв'язків була змінена.