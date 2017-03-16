Новий тест допоможе відрізнити шизофренію від депресії



За приблизними оцінками, на депресію страждають понад 300 мільйонів людей у всьому світі, а на шизофренію - близько 51 мільйон осіб. На ранніх стадіях ці захворювання складно відрізнити одне від одного. Дослідники з Єльського університету знайшли рішення цієї проблеми, розповідає Zee News.

У ході дослідження учені давали пацієнтам концентрований сольовий розчин. Це призводило до вивільнення гормону аргініну-вазопресину. Потім фахівці вимірювали рівень гормону в крові учасників. Дослідження виявило: у добровольців з депресією рівні аргініну-вазопресину після вливання були високими, а у учасників із шизофренією - низькими.

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За словами дослідників, новий тест допоможе знайти людей, у яких шизофренія і депресія пов'язані з дисфункцією NMDA-рецепторів. У хворих на шизофренію активність NMDA-рецепторів знижена, а у людей з депресією - підвищена. Завдяки тесту лікарі зможуть раніше ставити таким хворим точний діагноз.