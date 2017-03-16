Адміністрація Трампа збільшить суму внеску за реєстрацію ліків

Такі зміни запропоновані у проекті бюджету 2018 року, підготовленому в адміністрації Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

В адміністрації нового президента США очікують отримати в 2018 році від фармкомпаній, які бажають вивести свої ЛЗ на американський ринок, понад 2 млрд доларів, що в 2 рази більше, ніж у 2017 році. У поточному році розробники рецептурних препаратів заплатять FDA 866 млн доларів, а дженерикові компанії – 324 млн доларів.

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Укладачі проекту бюджету вважають, що компанії, які отримують вигоду від сприятливого рішення FDA «можуть і повинні за це платити». При цьому контрольні органи будуть вживати заходів щодо скорочення строків розгляду реєстраційних заявок.