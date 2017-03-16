У Великій Британії видали першу ліцензію на ЕКЗ з використанням генетичного матеріалу трьох людей

Ліцензію отримали лікарі однієї з клінік Ньюкасла, інформує Reuters.

Читайте такожВ Україні вперше народилася дитина "від трьох батьків"Процедура ЕКЗ з використанням донорських мітохондрій дозволяє уникнути передачі спадкових мітохондріальних захворювань. Дані захворювання передаються по материнській лінії, з цитоплазмою материнської яйцеклітини, що можна запобігти шляхом перенесення ядра яйцеклітини жінки-носительки спадкового захворювання в цитоплазму яйцеклітини здорового донора.

У 2015 році парламент Британії проголосував за ухвалення проекту, що дозволяє донорство мітохондрій, а в минулому році Управління з ембріології і штучного запліднення офіційно дозволив клінікам проводити екстракорпоральне запліднення при використанні генетичного матеріалу трьох людей.

Існують дві методики, що дозволяють провести цю маніпуляцію – перенесення веретена поділу (виконується до запліднення) і перенесення пронуклеусів. При перенесенні пронуклеусів потрібно попередньо запліднити донорську і материнську яйцеклітини, а після (у першу добу) перенести ядро материнської яйцеклітини в донорську. При цьому другий ембріон гине.

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У 2016 році шляхом перенесення ядра материнської яйцеклітини в донорську була народжена перша дитина, яка несе ДНК трьох осіб. У зв'язку з особливостями законодавства Мексики групі американських вчених вдалося провести процедуру ЕКЗ з використанням донорських мітохондрій. За допомогою до американських вчених звернулася подружня пара з Йорданії. Майбутня мати була носієм мутації мітохондріальної, пов'язаної з синдромом Лея – важкого порушення нервової системи.

В Україні у січні цього року також народилася дитина "від трьох батьків" - перша у світі дитина, яка була народжена після пронуклеарного перенесення ядер у вже запліднених одноклітинних ембріонах (до цього проводилося перенесення лише у незапліднених яйцеклітинах).

Сутність методу в тому, що пацієнтці було проведено перенесення її та чоловіка ядер у донорську яйцеклітину, що в свою чергу була позбавлена ядра. В результаті була отримана «реконструйована» яйцеклітина, що мала генетичний набір ядерної ДНК від матері та батька (приблизно 25.000 генів) і цитоплазматичне ДНК від донора (37 генів), тобто дитина має «трьох батьків». Наявність ДНК від трьох осіб було підтверджено при обстеженні дитини під час вагітності в лабораторіях України та Німеччини. Народження дитини після цього методу лікування зареєстровано вперше в світі.

За допомогою пронуклеарного переносу ядер 34-річна жінка з безпліддям протягом 15 років змогла народити здорову генетично «свою рідну» дитину. Вона багато років намагалася завагітніти за допомогою методу ЕКЗ в українських та ізраїльських клініках.