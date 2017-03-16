Заняття фізкультурою знижують ризик розвитку онкологічних захворювань - медики

Давно відомо, що фізична активність допомагає захиститися від раку. Вчені з Каліфорнійського університету зрозуміли, у чому секрет. Виявляється, в організмі людей, що перебуває у добрій формі, краще переробляються побічні продукти фізичної активності. Мова йде про лактати (солі молочної кислоти), передає The Daily Mail.

Читайте такожОжиріння значно підвищує ймовірність розвитку 9 форм раку - дослідженняЗа словами експертів, лактати відіграють важливу роль у процесі розвитку раку. Вони заважають імунній системі протистояти раку і сприяють поширенню пухлин. Під час фізичної активності м'язи використовують глюкозу для отримання енергії. Коли організму починає не вистачати кисню, утворюються лактати.

Потім лактати переробляються і приносять користь організму, наприклад, використовуються в якості палива для мозку, м'язів і органів. Дослідники виявили, що при раку в системі переробки лактатів відбувається збій. У спортсменів такий збій трапляється рідше, так як їх організм частіше користується лактатами для отримання енергії.