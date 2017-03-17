Вчені виявили ще одну корисну властивість чаю

При наявності "гена деменції" ймовірність утворення токсичних відкладень в мозку зменшується на 86%, пише The Daily Mail. Примітно, що і чорний, і зелений чай мають однаковий позитивний ефект на мозок.

У чаї багато катехінів і теафлавінів, які, як вважається, мають протизапальну і антиоксидантну властивості. Вони ж можуть захищати мозок від ушкодження судин і дегенерації нейронів, йдеться в дослідженні Національного університету Сінгапуру. Вчені аналізували рівень споживання чаю 957 осіб старше 55 років протягом 12 років.

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Кожні два роки оцінювалися когнітивні показники людей. Також збиралася інформація, що стосується способу життя, медичних відхилень і фізичної активності учасників дослідження. Виявилося, що люди, які постійно п'ють чай, краще справлялися з когнітивними тестами. До речі, раніше вчені заявляли про виняткову користь кави. Даний напій теж знижує ризик деменції.