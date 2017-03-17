В ООН створено Робочу групу щодо проблем стійкості до протимікробних препаратів

Стійкість до протимікробних препаратів - серйозна загроза системі охорони здоров'я / Фото: ООН

Про це нагадали глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чань і перший заступник Генерального секретаря ООН Аміна Мохаммед. Вони повідомили, що Антоніу Гутерріш призначив їх співголовами координаційної Групи щодо вирішення цієї проблеми.

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Аміна Мохаммед підкреслила, що стійкість до протимікробних препаратів - серйозна загроза системі охорони здоров'я і не тільки. За її словами, це - міжсекторальна проблема, яка стосується сільського господарства та багатьох інших галузей.

З часу відкриття антибіотиків минуло понад 70 років. Ці ліки дозволили врятувати величезну кількість життів шляхом лікування бактеріальних інфекцій, які в іншому випадку призвели б до смерті. Але сьогодні в результаті надмірного захоплення антибіотиками посилюється стійкість до них. Це означає, що бактерії змінюються настільки, що антибіотики та інші препарати не чинять на них ніякого впливу.

За останні півстоліття на ринках з'явилися лише два нові антибактеріальні препарати. Фармацевтичні компанії не хочуть інвестувати в дороговартісні наукові дослідження, оскільки вони не обіцяють значного прибутку.

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Маргарет Чань зазначила, що нещодавно ВООЗ вперше опублікувала список стійких до дії антибіотиків «пріоритетних патогенів» – 12 видів бактерій, що представляють найбільшу загрозу для здоров'я людини

У вересні 2016 року делегати засідання високого рівня, що відбулося «на полях» 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалили Політичну декларацію по боротьбі зі стійкістю до антибіотиків.

Новій Робочій групі доручено виробити стратегію реалізації цієї декларації, спрямованої на вирішення найважливішої проблеми, яка підриває зусилля по реалізації всіх 17 Цілей сталого розвитку.