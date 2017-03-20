Комісія ООН включила прекурсори фентанілу до засобів, які підпадають під особливий контроль

Її учасники схвалили цілий ряд резолюцій. Одна з них стосується боротьби з наркотиками серед дітей і підлітків. Члени Комісії також включили два прекурсори фентанілу і його аналоги в перелік засобів, які підпадають під режим особливого контролю.

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Голова 60-ї сесії Комісії посол Норвегії Бенте Ангелл-Хансен заявила, що рішення щодо фентанилу допоможе державам у боротьбі з підпільним виготовленням наркотичних речовин, а також внесе важливий внесок у захист здоров'я населення світу.

«Це важливе рішення Комісії. Воно є доказом того, що Комісія може дуже швидко реагувати на проблему, коли йдеться про життя людей», - сказала Бенте Ангелл-Хансен.

Пославшись на доповідь Управління ООН з наркотиків і злочинності, посол Норвегії зазначила, що передозування фентанілом в два рази вища, ніж героїном. Сьогодні незаконне виготовлення фентанілу досягло безпрецедентних масштабів. З осені 2013 року через передозування фентанілу та його аналогів у країнах Північної Америки загинули п'ять тисяч осіб. Представник Норвегії підкреслила, що в останні роки подібні смертельні випадки почастішали також в країнах Європейського союзу, в тому числі в Німеччині, Фінляндії, Греції та Великої Британії. Надходять повідомлення про загибель від фенталина наркоманів в Австралії, Алжирі і Марокко.

На нинішній сесії Комісії за ініціативи Білорусі, Казахстану, Росії і Таджикистану була прийнята резолюція, що присвячена боротьбі з наркоманією серед дітей і підлітків.