Дослідники виявили причину обсесивно-компульсивного розладу



Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР, або невроз нав'язливих станів) характеризується виникненням мимовільних нав'язливих думок (обсесій) і спробами позбутися них за допомогою нав'язливих дій (компульсій). Співробітники Вюрцбурзького університету виявили білок, який грає важливу роль в розвитку ОКР, повідомляє UPI.com.

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Мова йде про білок SPRED2. Цього білка багато в мозочку та мигдалеподібному тілі. SPRED2 інгібує сигнальний шлях ERK (Ras-ERK, MAPK/ERK). Коли рівні SPRED2 знижуються, активність цього шляху збільшується. Дослідження виявило: зниження рівня SPRED2 у мишей призводило до надмірного догляду за собою.

Так, у гризунів виникали симптоми ОКР. Після введення інгібітора сигнального шляху ERK вираженість симптомів зменшувалася. Ще фахівці давали піддослідним тваринам антидепресанти. Дослідники сподіваються, що їх відкриття допоможе в розробці нових методів лікування ОКР.