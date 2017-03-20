У Великій Британії створили одяг, крізь який видно внутрішні органи (відео)

Британські інженери і програмісти створили платформу змішаної реальності Curiscope, яка являє собою своєрідну футболку-рентген, повідомляє 112.ua з посиланням на NTD TV.

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Відзначається, що надівши її, можна побачити внутрішні органи людини. Такий ефект досягається за допомогою програми, спеціально розробленої для "розумної" майки.

Так, на футболці-рентгені розташовані спеціальні датчики, які при взаємодії з планшетом або телефоном показують внутрішні органи власника майки.

Зараз Curiscope працює лише в тестовому режимі. Розробники проекту планують удосконалити його, щоб використовувати в медицині. Зокрема, запущено інтернет-кампанію для вдосконалення продукту.