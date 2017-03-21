Сьогодні в Женеві відкрито 17-я сесію Комітету ООН з прав інвалідів

Сьогодні в Женеві стартувала 17-та сесія Комітету ООН з прав інвалідів. Виступаючи перед її учасниками, заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор відзначила важливий внесок Комітету у правозахисну діяльність ООН. Разом з тим вона висловила обурення з приводу того, що серед 18–ти членів Комітету лише одна жінка.

Читайте такожДітей із затримкою психічного розвитку переведуть у звичайні школи«Те, що держави-члени ООН обрали до складу Комітету з прав інвалідів лише одну жінку - в корені невірно», - заявила заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор.

Вона виступила на відкритті сесії від імені Генерального секретаря Антоніу Гутерриша, який пообіцяв домогтися гендерної рівності в усьому світі і в ООН.

Кейт Гілмор заявила, що держави, які брали участь у виборах членів Комітету, винні в такій ситуації. Вона також закликала їх прислухатися до голосів жінок і дівчаток з особливими потребами.

В ході нинішньої сесії члени Комітету розглянуть доповіді Молдови, Ірану, Кіпру, Йорданії, Вірменії, Гондурасу, Канади, а також Боснії і Герцеговини. Країни відзвітують про прийнятих законодавчих, судових, адміністративних та інших заходів, спрямованих на забезпечення прав і захист осіб з інвалідністю.

Сесія Комітету триватиме до 12 квітня. Розгляд доповіді Молдови про виконання Конвенції про права інвалідів заплановано на 21-22 березня. Становище інвалідів у Вірменії члени Комітету обговорять 29-30 березня.

Конвенція про права інвалідів була схвалена в грудні 2006 року. Вона вступила в законну силу 3 травня 2008 року. На сьогодні її ратифікували 172 країни. Заступник Верховного комісара ООН з прав людини зазначила, що Конвенція набула майже універсального характеру і закликала решту країн приєднатися до цього важливого міжнародно-правового акта.

Крім розгляду періодичних доповідей учасників Конвенції і винесення рекомендацій 18 незалежних членів Комітету уповноважені розглядати скарги окремих осіб або груп з країн, які ратифікували Факультативний протокол до Конвенції.

Створення Комітету передбачено в Конвенції про права інвалідів, тому він є договірним органом ООН. Країни представляють наступні доповіді не рідше, ніж раз на чотири роки, а також в тих випадках, коли про це просить Комітет.

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Конвенція про права інвалідів і Факультативний протокол до неї вступили в силу 3 травня 2008 року. Вона покликана захистити інтереси сотень мільйонів людей з обмеженими можливостями.