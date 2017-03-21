У лікарнях США поширюється смертельна інфекція - CDC

У США почала поширюватися внутрішньолікарняна інфекція, що викликається грибком Candida auris, пише New Scientist.

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Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров'я США, грибкова інфекція вразила 53 людини, більшість із них проживають в штаті Нью-Йорк. У трьох інших штатах, де зафіксовані захворювання, виявлено 27 здорових носіїв Candida auris.

Локальне ураження грибком призводить до виникнення кровоточивої рани і призводить до повного припинення функціонування пов'язаного з нею органу.

Головними жертвами Candida auris стають люди з ослабленим імунітетом, зокрема хворі на цукровий діабет, які перебувають на діалізі або зазнали трансплантації органів. Грибок практично безпечний для здорової людини, проте він може стати її носієм. Як правило, Candida auris поширюється в медичних установах при контакті хворої людини зі здоровою.

Вперше Candida auris було виявлено в 2009 році в Японії. З тих пір її виявляли в Канаді, Колумбії, Німеччини, Індії, Ізраїлі, Кенії, Кувейті, Норвегії, Пакистані, Іспанії, ПАР, Південній Кореї, Великій Британії та Венесуелі.

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У період з травня 2013-го по серпень 2016 року були зареєстровані перші 13 випадків ураження грибковою інфекцією в США. З тих пір, за даними CDC, захворюваність стрімко зросла - утричі.

Вчені відзначають, що у грибів і людей багато спільних метаболічних шляхів, внаслідок чого токсичні для перших сполуки виявляються небезпечними і для других. Це ускладнює розробку протигрибкових препаратів, що дозволяють боротися з Candida auris. Над створенням ліків в даний час працюють у Великій Британії, Швеції та Японії.