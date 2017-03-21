Лікарі попереджають про небезпеку вживання коктейлів з міцним алкоголем та енергетиками

Канадські медики назвали головну небезпеку вживання коктейлів, що складаються з алкоголю та енергетичних напоїв з високим вмістом кофеїну, повідомляє EurekAlert!

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Спільне вживання енергетичних напоїв і алкоголю призводить, як виявили вчені, до підвищеного ризику отримання травм. Серед найбільш поширених — ненавмисні (падіння і ДТП) і навмисні (бійки та інші прояви фізичного насильства).

Причини того, що спільне вживання енергетиків і алкоголю призводить до підвищеної небезпеки травмування, пов'язані з тим, що перші маскують ефект від прийняття другого, в результаті чого людина вживає більше алкоголю.

Таких висновків фахівці дійшли, провівши метааналіз досліджень, опублікованих в період з 1981 року по 2016-й і присвячених впливу на здоров'я алкоголю та енергетиків. Експерти виявили 13 публікацій, де розглядалося спільне вживання даних рідин. У 10 з них повідомлялося про підвищений ризик травматизму порівняно з вживанням лише самих алкогольних напоїв.