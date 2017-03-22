Вчені знайшли метод, що дозволяє загальмувати розвиток пріонних захворювань

Вчені з університету Мічігану знайшли засіб, який може загальмувати розвиток смертельних пріонних захворювань, що виникають із-за накопичення в організмі аномально згорнутих білків — пріонів. Ним виявився астемізол, що застосовується в боротьбі проти алергії, пише EurekAlert!.

Фахівці використовували два лазера для вимірювання швидкості, з якою нормальні білки переходять у пріонний стан, перш ніж вони починають утворювати білкові агрегати — амілоїди. Вчені показали, що існує небезпечний діапазон швидкості переходу, при якій амілоїдні бляшки утворюються максимально швидко. Дослідники вважають, що можна вивести білок з цього діапазону і зменшити ймовірність формування агрегатів.

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Результати експериментів з пріонами, виділеними з мозку хом'яків, показали, що перехід відбувається з низькою швидкістю при нейтральній кислотності (РН) розчину, в якому містяться білки. При низькому РH, однак, збільшується ймовірність утворення амілоїдів. Якщо ж ще більше прискорити перехід, то пріони не будуть встигати формувати агрегати.

До пріонних хвороб належать хвороба Крейтцфельдта-Якоба, фатальну сімейне безсоння, а також куру. Вони вражають головний мозок та інші нервові тканини, є невиліковними і призводять до смерті в ста відсотках випадків.