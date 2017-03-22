У США з'явився новий препарат для лікування хвороби Паркінсона

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видала маркетинговий дозвіл компанії Newron Pharmaceuticals на лікарський препарат сафінамід (safinamide), призначений для застосування у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Препарат був зареєстрований під торговим найменуванням Ксадаго (Xadago), повідомляється на сайті FDA.

Читайте такожВчені розробили новий метод усунення вікових пошкоджень у клітинах організмуЕфективність застосування сафінаміда була продемонстрована в рамках клінічних досліджень за участю 645 пацієнтів з оff-періодами, які приймали лікарські препарати леводопа/карбідопа. Згідно з представленими даними, серед учасників КД, які отримували сафінамід, on-періоди з менш вираженими симптомами захворювання були тривалішими, ніж у плацебо-групі.

Обмеженнями для терапії сафінамідом є тяжкі порушення функції печінки, одночасне застосування з декстрометорфаном, опіоідами і рядом інших ЛЗ.

Сафінамід є селективним і оборотним інгібітором моноаміноксидази-Б. На території Євросоюзу лікарський препарат був зареєстрований в лютому 2015 року.