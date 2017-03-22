Міжнародні експерти стурбовані спалахом пташиного грипу в Китаї

Експерти Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) висловили стурбованість повторним спалахом нового штаму пташиного грипу в Китаї. Цей вид грипу може виявитися смертельним для людини. Експерти закликали влади всіх країн світу зміцнити системи ветеринарного контролю, підвищити пильність і забезпечити моментальні відповідних заходів у разі виявлення захворювання, повідомляє Центр Новин ООН

Йдеться про вірус H7N9, про який вперше повідомили чотири роки тому. Він був виявлений в Китаї. З грудня 2016 року раптово збільшилася кількість випадків зараження цим вірусом людей. До початку березня 2017 року було зареєстровано більше випадків захворювання людини грипом A (H7N9), ніж усіма іншими видами вірусів пташиного грипу (H5N1, H5N6 і т. д.) разом узятими.

Читайте такожВід українських продуктів птахівництва відмовляються через високопатогенний вірус грипу

Як і під час попередніх спалахів, більшість інфікованих пацієнтів повідомляли про відвідування ринків живої птиці або розповідали про контакти з птахами на фермах.

«Враховуючи потенційну можливість мутації вірусу пташиного грипу, з метою захисту здоров'я тварин та людей національні ветеринарні служби повинні здійснювати постійне спостереження за різними штамами, виявленими в їхній країні», - заявив заступник Генерального директора Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин Метью Стоун.

«Зусилля повинні бути спрямовані на знищення H7N9 на птахофермах і на ринках», - сказав Венсан Мартен, представник ФАО в Китаї.

Читайте такожУ КНР відзначена найсильніша з 2013 року спалах пташиного грипу серед людей

Нові дані по провінції Гуандун в Китаї вказують на те, що в даний час вірус H7N9, зберігаючи свою здатність викликати тяжкі захворювання у людей, набув високої патогенності серед домашньої птиці: генетична зміна, що може призвести до високої смертності птахів протягом 48 годин після інфікування. Це може потенційно полегшити виявлення вірусу і дозволить прийняти термінові заходи контролю на рівні ферми.

У ФАО повідомляють, що в зону підвищеного ризику входять сусідні з Китаєм країни, а також ті держави, які ведуть торгівлю птицею з Китаєм.