Ожиріння в підлітковому віці значно підвищує ризик щодо розвитку раку печінки - медики



Учені з лікарні Каролінського інституту проаналізували дані понад 1,2 мільйона осіб зі Швеції. Фахівців цікавило, як Індекс маси тіла (ІМТ) у віці 17-19 років впливає на ризик хвороб печінки у майбутньому. Дослідники зареєстрували 5281 випадок тяжких захворювань печінки, включаючи 251 випадок раку печінки, пише The Daily Mail.

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Виявилося, що зайва вага у віці 17-19 років збільшувала імовірність розвитку хвороб печінки у більш пізньому віці на 50%. Чоловіки, у яких за час дослідження розвинувся цукровий діабет 2-го типу, також виявилися більш схильні до захворювань печінки (незалежно від їх вихідної маси тіла).

У добровольців з ожирінням та діабетом 2-го типу ризик виникнення проблем з печінкою виявився втричі вищий, ніж в учасників без ожиріння і діабету. Фахівці попереджають: епідемія ожиріння може призвести до зростання кількості випадків важких хвороб печінки.