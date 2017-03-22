Популярні знеболювальні можуть спричинити зупинку серця - дослідження

Вчені з Копенгагенського університету представили дані Європейського кардіологічного товариства щодо зв'язку вживання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) та випадків зупинки серця, пише European Society of Cardiology.

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Загалом були вивчені історії хвороби у майже 30 тисяч осіб, що потрапили до лікарень з цим діагнозом. З них близько 3,5 тисяч вживали протягом 30 днів перед подією НПЗП: в більшості випадків це був ібупрофен та диклофенак.

Проаналізувавши анамнез кожного пацієнта окремо, вчені дійшли висновку, що диклофенак, ібупрофен пов'язані з підвищеним ризиком кардіоареста на 50% і 31% відповідно.

Обидва ці препарати є найчастіше використовуваними в побуті знеболювальним, тому автори дослідження рекомендують особливо уважно стежити за їх дозуванням. Надто у разі застосування НПЗП пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання. Річ у тому, що ці ліки мають значний вплив на агрегацію тромбоцитів, зумовлюючи утворення тромбів, затримку рідини і підвищення артеріального тиску.