Стійкість до інсуліну негативно впливає на когнітивні функції - дослідження



Вчені Тель-Авівського університету виявили: стійкість до інсуліну може призвести до передчасного погіршення когнітивних функцій. Зокрема, страждають виконавчі функції і пам'ять, повідомляє Medical Xpress. При стійкості до інсуліну клітини не можуть нормально реагувати на гормон інсулін. Через це зростає рівень глюкози у крові, що зумовлює до розвитку переддіабетичного стану, діабету та інших серйозних проблем зі здоров'ям.

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У дослідженні взяли участь майже 500 осіб з серцево-судинними захворюваннями. Вчені спостерігали за добровольцями понад 20 років. Фахівці оцінювали ступінь стійкості учасників до інсуліну та рівень їхніх когнітивних функцій (пам'ять, увага, зорово-просторові і виконавчі функції). Обстеження проводилося на початку дослідження, а також за 15 і 20 років.

Дослідження виявило: добровольці з найвищими рівнями стійкості до інсуліну виявилися більш схильні до когнітивних порушень і передчасного погіршення когнітивних функцій, ніж учасники з низькими рівнями стійкості до інсуліну. Дослідники врахували чинники, які могли вплинути на результати.