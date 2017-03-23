До 2040 року близько 600 мільйонів дітей житимуть в умовах гострого дефіциту води - ЮНІСЕФ
Не маючи доступу до чистої води, діти, найімовірніше, помруть у дитячому віці внаслідок захворювань, зумовлених водними бактеріями.
До 2040 року приблизно 600 мільйонів дітей - щочетверта дитина - житимуть у районах з гострим дефіцитом води. Про це попередили в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).
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У новій доповіді ЮНІСЕФ , йдеться, що мільйони дітей в усьому світі вже позбавлені доступу до безпечної питної води. На сьогоднішній день 36 країн світу відчувають гостру нестачу прісної води.
Виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк підкреслив, що вода є найважливішим елементом життя на Землі. «Без води нічого не можна виростити. Без чистої води не можуть вижити діти», - заявив голова ЮНІСЕФ. Він закликав до активізації колективних зусиль з подолання кризи у сфері водопостачання.
«Не маючи доступу до чистої води, діти, найімовірніше, помруть у дитячому віці внаслідок захворювань, зумовлених водними бактеріями...», - сказав Ентоні Лейк.
В ЮНІСЕФ відзначають, що потепління світового океану і підвищення його рівня, часті повені і посухи, а також танення льодовиків чинять негативний вплив на якість води та систем водопостачання.
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Ці явища стають ще більш небезпечними для людини на тлі стрімкого зростання населення, а також процесів урбанізації та індустріалізації, які виснажують водні ресурси. Конфлікти в різних частинах світу також погіршують ситуацію.