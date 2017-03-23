70% смертей через онкозахворювання припадає на країни, що розвиваються - ООН

У багатьох бідних країнах рак – це смертний вирок, оскільки там катастрофічно не вистачає установок радіотерапії та відповідних спеціалістів. Цю проблему обговорили учасники зустрічі ООН в Хартумі (Судан). Вони закликали донорів виділяти більше фінансових ресурсів для лікування ракових захворювань у Африці, на Близькому Сході і в Східній Азії.

Читайте такожАмериканські медики назвали найбільш небезпечні для людини шкірні захворювання«Зростання випадків ракових захворювань вимагає додаткових людських і фінансових ресурсів, а також нових технологій», - заявила директор Програми дій МАГАТЕ з терапії раку Неллі Энверем-Бромсон .

Зустріч, яка була організована Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) спільно з Організацією ісламського співробітництва та Ісламським банком розвитку, покликана досягти мобілізації ресурсів на запобігання ракових захворювань, лікування раку та підготовку фахівців у країнах, що входять в ці три організації. У ній взяли участь представники міністерств охорони здоров'я і фінансів 16 країн.

Вони представили фінансовим установам, які беруть участь у проектах розвитку, пропозиції щодо вдосконалення інфраструктури ядерної медицини та променевої в бідних країнах.

Щороку внаслідок раку у світі помирають 8,8 мільйона осіб. 70 відсотків цих смертей припадає на країни, що розвиваються. У деяких африканських державах менше 15 відсотків онкологічних хворих виживають протягом п'яти років після діагнозів рак шийки матки та рак молочної залози. У багатьох промислово розвинених країнах світу ці захворювання у переважній більшості випадках виліковуються. При цьому 83 відсотки всіх випадків раку шийки матки та раку молочної залози припадає на країни, що розвиваються.

Учасники зустрічі відзначили, що для зниження смертності необхідно виявляти такі захворювання на ранніх стадіях та впроваджувати сучасні методи лікування. Вони обговорили пропозицію створити постійний діагностичний центр у Камеруні. У цій країні щороку діагноз раку шийки матки встановлюють 1 400 жінкам. 700 з них помирають щороку.

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До того ж, у Судані обговорювалася можливість зміцнити проекти по лікуванню раку в Йорданії з тим, щоб такі послуги в цій країні були доступні біженцям. На сьогоднішній день в Аммані - столиці Йорданії - діє лише одна установка радіотерапії. Єдина радіологічна клініка в Аммані приймає щодня п'ятдесят хворих. Онкологічні пацієнти з числа біженців, які живуть у цій країні, змушені довго чекати черги.

Представник Ісламського банку розвитку повідомив, що з 2013 року Банк виділив 100 мільйонів доларів на діагностику та лікування онкологічних захворювань у ряді країн Азії й Африці, у тому числі в Судані, Нігерії та Узбекистані.