Австралійські вчені виявили, що отрута павуків мінімізує наслідки інсульту

Австралійські вчені знайшли спосіб мінімізувати наслідки інсульту. Препарат, створено на основі павукової отрути, вже пройшов випробування на мишах, повідомляє AFP.

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Провідний дослідник Гленн Кінг вважає, що клінічні випробування на людях можливі в найближчі два роки.

Глава нейрологічного центру при лікарні Royal Melbourne Стівен Девіс оцінює доклінічні дослідження, як обнадійливі. За його словами, безпечний і ефективний нейропротектор можна було б давати більшості пацієнтів з інсультом до прибуття в лікарню, вже у машині швидкої медичної допомоги.

Препарат буде базуватися на білку Hi1a, який міститься в отруті австралійських павуків. Білок блокує кислоточутливі іонні канали в мозку, їх робота є важливим чинников ушкодження мозку після інсульту.