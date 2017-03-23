Вчені розповіли про ще один провісник смерті
Ймовірність смерті людини пов'язана зі здатністю правильно визначити запах.
Вчені зі Стокгольмського університету (Швеція) знайшли спосіб, за допомогою якого людина може спрогнозувати свою швидку смерть. На думку авторів дослідження, провісником відходу з життя є втрата нюху, повідомляє The Telegraph.
Фахівці протягом 10 років спостерігали за 1774 шведами у віці 40-90 років. На початку дослідження громадянам було запропоновано пройти тест, в якому було необхідно визначити 13 різних запахів.
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Дослідники виявили, що ймовірність смерті людини була пов'язана з його здатністю правильно визначити запах. В середньому одна неправильна відповідь на тест означала підвищення ризику смерті (протягом періоду дослідження) на вісім відсотків.
На думку вчених, здатність правильно визначати запахи є одним з показників здорового функціонування головного мозку. Порушення в роботі останнього, як вважають експерти, безпосередньо збільшують ризик смерті.