Вчені розповіли про ще один провісник смерті

Вчені зі Стокгольмського університету (Швеція) знайшли спосіб, за допомогою якого людина може спрогнозувати свою швидку смерть. На думку авторів дослідження, провісником відходу з життя є втрата нюху, повідомляє The Telegraph.

Фахівці протягом 10 років спостерігали за 1774 шведами у віці 40-90 років. На початку дослідження громадянам було запропоновано пройти тест, в якому було необхідно визначити 13 різних запахів.

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Дослідники виявили, що ймовірність смерті людини була пов'язана з його здатністю правильно визначити запах. В середньому одна неправильна відповідь на тест означала підвищення ризику смерті (протягом періоду дослідження) на вісім відсотків.

На думку вчених, здатність правильно визначати запахи є одним з показників здорового функціонування головного мозку. Порушення в роботі останнього, як вважають експерти, безпосередньо збільшують ризик смерті.