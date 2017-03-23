Висока температура повітря зумовлює розвиток діабет і ожиріння - ендокринологи



Вчені Оксфордського університету дійшли висновку, що провітрювання приміщень допомагає уникнути розвитку ряду захворювань, зокрема, діабету 2-го типу та ожиріння, пише The Telegraph. Загалом фахівців цікавив вплив температурного режиму на стан здоров'я.

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Дослідження ендокринолог Ешлі Гроссман базувалися на дослідженнях голландських вчених, присвячених глобальному потеплінню. Згідно із зібраними даними, підвищення середньої температури на один градус Цельсія може щорічно спричинювати тисячі нових випадків захворювання діабетом. Пояснення таке: в умовах підвищеної температури організм людини перестає витрачати калорії на підтримання тепла, відтак змінюється чутливість до інсуліну та зростає надмірна маса тіла.

За словами Гроссман, це стосується температури і вдома, і на роботі. Вона радить підтримувати в приміщенні комфортну температуру, іноді відкриваючи на ніч вікно. Тоді організм буде ефективно спалювати калорії, а рівень цукру в крові не підвищиться до небезпечних меж.