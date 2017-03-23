Авокадо надкорисно для здоров'я жінок - дієтологи

Не секрет, що велика кількість овочів і фруктів допомагає підтримати здоров'я. Деякі продукти особливо корисні, причому, залежно від статі людини. Наприклад, фахівці настійливо радять жінкам звернути увагу на авокадо, пишуть Новини Ізраїлю.

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Авокадо, як виявили дослідження, допомагає нормалізувати кровообіг і менструальний цикл за рахунок комплексного поєднання в цьому фрукті вітаміну B2, заліза і міді. Також в авокадо високий рівень вітаміну Е, який захищає клітини від вірусів і вікових змін у тілі.

А велика кількість олеїнової кислоти в авокадо перешкоджає утворенню холестеринових бляшок у судинах. Калій, у свою чергу, нормалізує роботу серця і знижує ризик появи набряків. На думку дієтологів, авокадо здатне замінити м'ясо, адже даний продукт потрібен м'язовій тканині, зменшує жировий прошарок. Плюс, в авокадо є антиоксиданти, які запобігають раку шийки матки, та сполуки, що нормалізують гормональний фон.