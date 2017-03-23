GlaxoSmithKline і Regeneron вивчать ДНК 500 тисяч британців

GlaxoSmithKline і Regeneron Pharmaceuticals представили спільний проект з Біобанком Великої Британії (UK Biobank), метою якого є пошук нових можливостей терапії різних захворювань. В рамках проекту буде аналізуватися зв'язок між генетичною мінливістю і здоров'ям 500 тис. жителів Великої Британії, повідомляє Reuters.

Читайте такожКитайські вчені винайшли "генні ножиці", які допоможуть вилікувати ракДо кінця 2017 року в центрі секвенування генома Regeneron буде проведено аналіз перших 50 тисяч зразків з UK Biobank. Весь проект розрахований на 3-5 років. За його результатами партнери сподіваються виявити нові зачіпки для створення терапії спадкових захворювань. Для проекту будуть використані зразки крові, надані UK Biobank добровольцями у віці 40-69 років в 2006-2010 роках.

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У рамках угоди GlaxoSmithKline і Regeneron отримали право на ексклюзивне використання протягом 9 місяців усіх відкриттів, зроблених в ході проекту. Після закінчення 9-місячного періоду дані будуть відкриті іншим вченим і дослідникам. При цьому компанії понесуть витрати на транспортування та обробку зразків, UK Biobank не має наміру стягувати з фармкомпаній будь-які платежі.

Рік тому AstraZeneca уклала аналогічну угоду з компанією Human Longevity, засновану Крейгом Вентером (Craig Venter). Тоді повідомлялося, що компанії мають намір за 10 років вивчити генетичну інформацію 2 млн осіб.