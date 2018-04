Перша термостабільна вакцина проти ротавірусу довела свою ефективність

Вакцина BRV-PV для профілактики ротавірусної інфекції, розроблена Serum Institute of India, продемонструвала 66,7 % ефективність у клінічних дослідженнях, які пройшли в Нігері. Зібрані дані опубліковані в New England Journal of Medicine.

Читайте такожУ США з'явився новий препарат для лікування хвороби Паркінсона

Для оцінки ефективності живої пероральної п'ятивалентної вакцини BRV-PV було проведено імунізацію 3508 дітей з Нігерії. Вакцина вводилася на 6,10 та 14 тижні після народження. Серед щеплених дітей було зафіксовано 31 випадок ротавірусної інфекції, тоді як у плацебо-групі даний показник склав 87 випадків. На підставі цих даних було зроблено висновок про те, що вакцина забезпечує захист у 66,7% випадків. Порівняння інформації, зібраної в обох групах не виявило істотної різниці у ймовірності розвитку побічних ефектів.

Читайте такожFDA зареєструвала сублінгвальну імунотерапію алергії на домашнього кліща

У країнах щороку 500 тисяч дітей гинуть через ротавірус. Нині на ринку представлено дві вакцини проти ротавірусу, однак вони дороговартісні і, на відміну від BRV-PV, вимагають дотримання холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні, що ускладнює користування ними у спекотні бідні країни.