В Індії з'явиться електронна система контролю обігу лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я Індії має намір створити цифрову платформу для відстеження та регулювання продажу лікарських препаратів у країні, пише The Pharma Times.

Читайте такожІндія заборонить іноземцям користуватися послугами сурогатних матерівПотреба у впровадженні механізмів відстеження і контролю поширення медикаментів в Індії назріла вже давно. В даний час штриховий код наноситься тільки на упаковки лікарських препаратів, призначених для експорту. При цьому близько 3% реалізованих на території країни препаратів не відповідають стандартам якості.

Згідно з новою ініціативою міністерства охорони здоров'я Індії, всім виробникам ЛЗ буде необхідно зареєструватися на електронному сервері і вносити туди інформацію про реалізовану продукцію (номер партії, що відвантажується обсяг та термін придатності). Зареєструватися на порталі потрібно також складських і оптовим організаціям, дистриб'юторам і рітейлерам, всі компанії повинні будуть додавати на портал інформацію щодо продукції.

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Споживачі і фармацевти зможуть перевірити статус лікарського препарату онлайн, також буде доступна опція завантаження нових даний раз в 15 днів для аптечних кіосків, розташованих у віддалених районах і не мають постійного виходу в Інтернет. Очікується, що відомство завершить доопрацювання ініціативи до середини квітня 2017 року.