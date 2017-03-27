В Африці за тиждень вакцинують проти поліомієліту 116 мільйонів дітей

Протягом тижня 116 мільйонів дітей в 13 країнах Центральної і Західної Африки отримають щеплення проти поліомієліту. Кампанія, в якій візьмуть участь 190 тисяч медичних працівників, стартувала 25 березня. Її проводять Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Читайте такожУ ПАР починаються випробування нової вакцини проти ВІЛКоманди волонтерів будуть працювати по 12 годин на день, пересуваючись пішки або на велосипеді, щоб вакцинувати кожну дитину віком до п'яти років в містах і населених пунктах. В умовах сорокаградусної спеки вакцини будуть переносити в спеціальних холодильних сумках.

«Ця частина африканського континенту переживає гуманітарну кризу, спровоковану конфліктами, в тому числі на північному сході Нігерії та в країнах басейні озера Чад, - зазначив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Мішель Заффран. - Спалах поліомієліту – це криза всередині кризи. Наша команда тісно співпрацює з владою держав, а також на регіональному і глобальному рівні в плануванні і здійсненні цієї кампанії».

20 років тому поліомієліт був ендемічним захворюванням у всіх африканських країнах. Понад 750 тисяч дітей в результаті зараження поліовірусом були паралізовані. «Завдяки рішучим діям урядів, місцевих громад, батьків і медпрацівників ми загнали хвороба в кут», - зазначають у ВООЗ.

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За даними ВООЗ, нинішня кампанія - одна з найбільших в історії. «Ліквідація поліомієліту стане безпрецедентною перемогою: вона не тільки вбереже від цієї хвороби майбутні покоління дітей, але і покаже світові, на що здатна Африка, коли всі країни об'єднаються навколо спільної мети», - підкреслила Регіональний директор ЮНІСЕФ Марі-П'єр Пуарье.