Вчені запропонували новий метод лікування тривожних розладів

Вчені дізналися, як впоратися з проблемою, використавши природні опіоїдні сполуки, що виробляються головним мозком, пише Zee News. Університет Сіднея пропонує застосовувати препарати, які посилюють ефект природних опіоїдних сполук. Таким чином, організм сам зможе впоратися з тривожністю.

Читайте такожПопулярні знеболюючі можуть призвести до зупинки серця - дослідженняВін зробить це краще, ніж морфін, має цілий набір побічних ефектів. З тривожними розладами впоратися досить важко, визнають лікарі. Зазвичай вони прописують бензодіазепіни та інгібітори зворотного захоплення серотоніну. Хоча дані засоби не створені для прицільного лікування тривожності.

Вчені досі не знають, як саме працюють опіоїдні сполуки у мозку. Відомо, що вони є важливими з точки зору збереження та формування лякаючих спогадів, емоційних реакцій, коли безпосередня загроза минула.

Експерименти з гризунами показали: видалення природної опіоїдної сполуки, енкефаліна, яка активно виділяється в мигдалині, посилювало страх, тривожність і агресивність. А ось підвищення концентрації, навпаки, дозволяло поліпшити психічний стан. Вчені вважають, що цей підхід допоможе і людям.