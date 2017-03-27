Sanofi готова заплатити за Flexion понад 1 млрд доларів

Sanofi веде переговори про придбання розробника препарату для лікування остеоартриту колінного суглоба – компанії Flexion Therapeutics. Сума можливої угоди може скласти більше 1 млрд доларів, пише FiercePharma з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Читайте такожSanofi і Lonza інвестують в спільне підприємство з випуску моноклональних антитілНайбільш перспективним препаратом у портфелі Flexion вважається Зілретта (Zilretta), результати клінічних досліджень якого свідчать про високу ефективність у зниженні інтенсивності больового синдрому при остеоартриті колінного суглоба. Активність експериментального засобу порівнюється із плацебо та тріамцинолону ацетонидом – стандартним препаратом при лікуванні остеоартриту.

Очікується, що Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) винесе вердикт про реєстрацію розробки у жовтні 2017 року. За прогнозами, в разі схвалення регуляторами Зілретта може стати стандартом лікування остеоартриту колінного суглоба. У такому разі до 2021 року продажі лікарського засобу можуть досягти 920 млн доларів в рік.