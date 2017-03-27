В Європейському регіоні зареєстровано 320 тисяч випадків туберкульозу - ВООЗ

В Європейському регіоні зареєстровано 320 тисяч випадків туберкульозу.

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Про це координатор з питань інфекційних захворювань і менеджер Програми туберкульозу, ВІЛ та вірусних гепатитів Європейського регіонального бюро ВООЗ Масуд Дара повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, у регіоні зареєстровано 320 тисяч випадків туберкульозу, 30 тисяч людей помирають щороку. Також зареєстровано 74 тисячі випадків мультирезистентного туберкульозу.

«Саме зараз необхідно зосередити зусилля на всіх рівнях для забезпечення послуг, орієнтованих на потреби конкретного пацієнта. Щороку дуже важливо розширювати доступ до лікування саме мультирезистентного туберкульозу, тому що такий доступ зараз становить лише 51%. Акцент зараз робиться на ко-інфекцію туберкульозу та ВІЛ. Ми спостерігаємо зростання показників такої форми туберкульозу - з 5% у 2012 до 9% у 2015 році. Без всеохоплюючої протитуберкульозної допомоги, де пацієнт є в центрі уваги, неможливо взяти під контроль епідемію туберкульозу», - наголосив Дара.

Своєю чергою виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» Андрій Клепіков переконаний, що зупинити епідемію туберкульозу в Україні можливо лише запровадивши якісну протитуберкульозну допомогу, орієнтовану на потреби пацієнта.

«У рамках пілотних проектів, які впроваджуються за кошти Глобального фонду, Альянс довів, що завдяки поєднанню медичної, соціальної та психологічної підтримки показник виліковності мультирезистентного туберкульозу покращився вдвічі. 80% пацієнтів, хворих на МРТБ, одужали! Це дійсно вражаючий результат, враховуючи, що в середньому в Україні успішність лікування у таких пацієнтів менша за 40%. Перехід до комплексних, орієнтованих на пацієнта систем протитуберкульозної допомоги може змінити критичну ситуацію, що склалася в Україні та у всьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії з розповсюдженням туберкульозу, надто його стійких, мультирезистентних форм, які нечутливі до більшості традиційних протитуберкульозних препаратів та останнім часом набувають все більшого поширення в Україні та світі, - наголосив Клепіков.

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Також учасники заходу зазначали, що пацієнт-орієнтовані підходи, прийняті у всьому світі, які лише починають впроваджуватись у Україні, передбачають надання комплексної медичної та соціальної допомоги (наприклад, передачу продуктових наборів, оплату видатків на транспорт тощо), а також психологічної підтримки хворих, щоб вони могли закінчити весь курс довготривалого лікування. Надання таких послуг має ґрунтуватися на індивідуальних потребах конкретного пацієнта. У більшості випадків пацієнт-орієнтовані підходи передбачають амбулаторне лікування – вдома або в поліклініках за місцем проживання. Не всі пацієнти потребують лікування у стаціонарі і, якщо немає медичних показів до госпіталізації, людина не повинна бути ізольована у лікарнях. Крім того, з точки зору громадського здоров’я, стаціонарне лікування не запобігає поширенню туберкульозу, адже основне розповсюдження інфекції відбувається ще до винесення діагнозу та госпіталізації.

Як повідомлялося, в Україні щороку туберкульоз діагностується у понад 30 тисяч осіб.