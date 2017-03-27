Вчені знайшли новий ген, пов'язаний з хворобою Альцгеймера

Дослідники з Жіночого госпіталю Бригама і Університету Раш виявили ген, який має відношення до утворення в мозку нейрофібрилярних клубків з тау-білка. Це характерна ознака хвороби Альцгеймера і деяких інших захворювань. Йдеться про варіант гена PTPRD, пише Zee News.

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У дослідженні взяли участь 909 осіб. Фахівці вивчили гени добровольців. Вони з'ясували, що варіант PTPRD був пов'язаний з формуванням нейрофібрилярних клубків. Варіант виявився досить поширеним. У більшості людей була одна або дві його копії. Знайдений вченими варіант впливав відразу на кілька механізмів утворення клубків.

Вчені сподіваються, що їх висновки допоможуть в розробці ліків проти нейродегенеративних захворювань. До речі, нещодавно співробітники Університету Колумбії встановили: у деяких людей мозок старішає швидше звичайного. Швидкість старіння мозку визначає ген TMEM106B.