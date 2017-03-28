Найбільше через конфлікт у Ємені потерпають діти - ЮНІСЕФ

Авіанальоти, удари артилерії і вибухи стали частиною повсякденного життя єменців. Про це йдеться у заяві Координатора надзвичайної допомоги ООН Стівена О'Браєна.

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За два роки у країні загинули тисячі мирних жителів, у тому числі близько 1,5 тисяч дітей. Багато з них пішли вранці в школу і не повернулися. Десятки тисяч людей були поранені.

«В результаті конфлікту, відсутності безпеки і цинічних методів ведення війни, що застосовуються ворогуючими сторонами, економіка Ємену прийшла в занепад, продовольчі ресурси різко скоротилися, три мільйони людей змушені були залишити свої будинки, а гуманітарні працівники, які намагаються полегшити страждання людей і врятувати їм життя, не можуть виконувати свою роботу», - йдеться в заяві О'Браєна.

Гуманітарний координатор підкреслив, що в результаті конфлікту Ємен опинився на межі голоду. 19 мільйонів людей – більше двох третин населення – потребують гуманітарної допомоги. Семи мільйонам катастрофічно не вистачає продовольства.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) повідомляють, що близько 80 відсотків сімей у Ємені загрузли в боргах, половина населення живе менш ніж на 2 долари на день. Батькам доводиться вдаватися до крайніх заходів для того, щоб прогодувати своїх дітей. Так, все більше дівчаток видають заміж до досягнення повноліття, а хлопчиків віддають в ряди бійців.