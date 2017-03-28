Законопроект про скасування Obamacare знято з голосування

Президент США Дональд Трамп зняв з голосування 24 березня 2017 року законопроект про скасування та заміни програми медичного страхування Obamacare, пише The Washington Post.

Читайте такожСвітовий фармацевтичний ринок позитивно відреагував на обрання Трампа президентом СШАЗаконопроект був відкликаний за кілька хвилин до початку голосування через брак голосів на його підтримку. Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Пол Райан заявив, що програма Obamacare буде працювати і далі, поки неясно, скільки часу буде потрібно на її заміну.

Програма Obamacare, названа так на честь свого ініціатора - екс-президента Барака Обами була впроваджена у березні 2010 року, вона була спрямована на зниження вартості страховки, в тому числі за рахунок виділення субсидій з боку держави. Однак, на думку Республіканської партії, дана схема своє завдання більше не виконує - тарифи суттєво зросли, а в деяких округах штатів страхові компанії встановили свої монополії.

Розробники відкликаної ініціативи хотіли повернути американцям можливість вибору. Крім того, передбачалося скасування низки податкових зборів, а також положення, яке зобов'язує учасників програми купувати страховку.