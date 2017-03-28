Вчені припускають, що інсуліновий спрей позитивно вплине на когнітивні функції людей з деменцією



У ході досліджень у людей, які страждають на хворобу Альцгеймера, було виявлено резистентність до інсуліну, зниження його рівня у спинномозковій рідині та порушення передачі інсулінових сигналів в мозку. Фахівці з Університету Раш припустили: ймовірно, спрей з інсуліном позитивно вплине на когнітивні функції цих людей, пише News-medical.net.

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У клінічному дослідженні (фаза II/III) візьмуть участь 275 дорослих у віці від 55 до 85 років з помірними когнітивними порушеннями або ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Дослідження триватиме 18 місяців. Добровольців розділять на групи. Перша група протягом 12 місяців буде користуватися спреєм з інсуліном, а друга - плацебо.

Потім всім учасникам дадуть назальний спрей з інсуліном. Вони повинні будуть використовувати його ще 6 місяців. Фахівці планують оцінити безпечність та ефективність спрею. Попередні випробування показали, що завдяки спрею когнітивні функції поліпшувалися. Крім того, імовірно, ефект залежить від статі людини.