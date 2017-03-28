Нове дослідження виявило, що легені беруть участь у процесі кровотворення (відео)

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) виявили, що легені у ссавців життєво важливі не тільки для дихання, але і для кровотворення.

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У науковій роботі використовувалися трансгенні миші, тромбоцити яких після модифікації випромінювали зелене світло. Фахівці планували вивчити, як рухаються тромбоцити усередині легенів, але несподівано для себе виявили більше, ніж шукали. Виявилося, що легені безпосередньо беруть участь у процесі кровотворення, а також містять велику кількість стовбурових клітин крові, які можуть відновити цей процес, якщо їх запас у кістковому мозку виснажується.

Професор медицини Марк Луні (Mark R. Looney) заявив, що легені мишей можуть відігравати ключову роль у виробництві крові, також результати дослідження дозволяють припустити, що у людей цей орган працює так само.

Дослідження такого типу стало можливим завдяки двофотонній інтравітальній візуалізації, техніці, нещодавно розробленої Марком Луні і його колегою, професором патології Метью Краммелом (Matthew F. Krummel). За допомогою цієї методики можна спостерігатися за поодинокими клітинами всередині найтонших кровоносних судин в легенях живих мишей. Фахівці планували розглянути, яким чином імунна система взаємодіє з тромбоцитами, і в процесі спостереження виявили гігантську популяцію клітин-виробників тромбоцитів, які називаються мегакариоцитами. Раніше мегакаріоцити вже знаходили в легенях, але вважалося, що вони «живуть і працюють» в кістковому мозку.

Одна з дослідників, Емма Лефрансе (Emma Жером), пояснила, що вона і її колеги відразу зрозуміли – необхідно продовжити спостереження саме тут. Більш деталізована візуалізація показала, що мегакаріоцити працюють і в легенях через годину вони виробляли понад 10 мільйонів тромбоцитів, а це більш ніж половина всього обсягу виробництва тромбоцитів у мишачому організмі. З допомогою відеомікроскопії вчені виявили, що за межами кровоносних судин легень знаходиться близько мільйона клітин-прабатьків мегакаріоцитів, а також стовбурових клітин крові.

Щоб зрозуміти, як працюють легені в якості джерела тромбоцитів, дослідники провели серію трансплантацій.

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На фінальній стадії роботи легені миші-донора, всі клітини з донорських легенів перемістилися в кістковий мозок реципієнта і почали виробництво інших клітин – не тільки тромбоцитів, але і B-клітин, Т-лімфоцитів і нейтрофілів.

Відкриття може допомогти у вивченні, наприклад, тромбоцитопенії, а також тепер вчені задалися питанням, як стовбурові клітини крові, розташовані в легенях, можуть впливати на реципієнтів після трансплантації.