Європі загрожує поширення вірусу кору - ВООЗ

Всесвітня організації охорони здоров'я повідомляє про спалах кору у Європі. У січні 2017 року в Європейському регіоні ВООЗ зареєстрували понад 550 випадків захворювання. Причому 474 випадки припадає на країни з ендемією кору – Німеччину, Італію, Польщу, Румунію, Україну, Францію та Швейцарію.

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Кір продовжує поширюватися Європою, і, як кажуть фахівці, під загрозою, насамперед, райони з низьким рівнем вакцинації. У ВООЗ підкреслюють, що, поки в кожній країні Європи щеплення від кору не робитимуть 95 відсоткам населення, в регіоні не вдасться зупинити поширення кору.

«Зростання кількості випадків захворювання в Європі викликає у нас особливі побоювання, – заявила регіональний директор ВООЗ Жужанна Джакаб. – Враховуючи сьогоднішні маршрути переміщень, жодна країна і жодна людина не захищена від вірусу кору. У Європі будуть нові спалахи кору, поки в кожній країні не досягнеться рівня імунізації, необхідного для захисту всього населення».

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Найгірша ситуація в Італії та Румунії. У Румунії в період з січня 2016 року по 10 березня 2017 зареєстрували 3400 випадків захворювання, 17 з них призвели до летального результату.

В Італії в січні поточного року зареєстрували 238 нових випадків, і, за попередніми оцінками, в лютому хворих було не менше.

Дві третини з 53 країн Європейського регіону ВООЗ на сьогоднішній день зуміли зупинити передачу вірусу кору, однак у 14 країн хвороба залишається ендемічної.