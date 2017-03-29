1,4 мільйона дітей у Нігерії, Сомалі, Південному Судані та Ємені можуть померти через голод - ЮНІСЕФ

1,4 мільйона дітей у Нігерії, Сомалі, Південному Судані та Ємені можуть померти від голоду. Для надання їм допомоги Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) негайно запитує 255 мільйонів доларів.

«Фінансові кошти, які необхідні в найближчі місяці, - лише частина загальної суми, яка буде потрібно в 2017 році. Все це 712 мільйонів доларів – на 50 відсотків більше, ніж у минулому році», - зазначив представник прес-служби ООН Фархан Хак.

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В країнах, охоплених голодом, посухою і конфліктами, мільйони дітей голодують, хворіють, не мають даху над головою, не ходять до школи. У ЮНІСЕФ нагадують про уроки минулого: в 2011 році, до того моменту, коли в Сомалі офіційно оголосили про голод, багато дітей вже загинули. Як підкреслюють в Дитячому фонді, міжнародне співтовариство не повинне допустити повторення подібної ситуації.