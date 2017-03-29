Вчені попереджають, що нестача вітаміну В12 в організмі дитини гальмує розумовий розвиток

Дослідники з'ясували, що діти, які відчувають нестачу вітаміну В12, ризикують відставанням в інтелектуальному розвитку. Це стосується насамперед підростаючого покоління з слаборозвинених країн світу і дітей, які живуть у веганських сім'ях.

Читайте такожГрудне вигодовування стримує «дорослішання» кишкової мікрофлори дітей

Висновки норвезьких дослідників, присвячені впливу вітаміну В12 на розумовий розвиток дітей, опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition Journal of Clinical. Результати отримані на основі аналізу зразків крові, взятих у 500 непальських немовлят. Дослідники виявили рівень вмісту в крові вітаміну В12, а через п'ять років діти взяли участь в тестах на інтелектуальний розвиток.

Виявилося, що дефіцит вітаміну В12 в період утробного розвитку, а також в перші роки життя, призводить до істотного погіршення розумових здібностей дитини. Такі діти гірше за своїх однолітків розпізнавали букви і фігури, їм важче давалося визначення емоцій інших людей. Крім цього, вчені спостерігали складності з рішенням головоломок.

Вітамін В12, поряд з вітаміном D, залізом, цинком і кальцієм, що входить у число основних поживних речовин для немовлят. Раніше вчені з'ясували, що брак В12 може бути причиною багатьох проблем. Дефіцит цього вітаміну може призвести, зокрема, до анемії.

Читайте такожНестача вітаміну A може провокувати розвиток хвороби Альцгеймера - вчені

Вітамін В12 міститься в основному в м'ясі, молочної продукції та яйцях. Так що в групу ризику потрапляють мешканці бідних регіонів, що мають проблеми з продовольством. Також інтелектом своїх дітей ризикують і жителі розвинених країн. Мова йде про веганів – прихильників найсуворішої форми вегетаріанства, яка повністю виключає споживання продуктів тваринного походження, включаючи яйця і молоко. Експерти відзначають, що в веганських сім'ях діти іноді мимоволі стають заручниками переконань своїх батьків. Натомість їхній організм особливо потребує правильного харчування.