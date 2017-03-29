Медики з'ясували, чим небезпечний для здоров'я марафонський біг

Американські вчені вважають, що головна небезпека марафонського бігу полягає в ушкодженні нирок, пише EurekAlert!.

Читайте такожБіг сприяє зміцненню кістокКороткочасне ушкодження нирок у людей, що пробігли марафонську дистанцію, зникає приблизно через дві доби.

Таких висновків учені дійшли, взявши аналізи сечі та крові у декількох учасників марафонського забігу, який відбувся у США в 2015 році. У заході взяли участь близько півмільйона осіб.

Проби сечі і крові виявили типові маркери ушкодження нирок. У 82 відсотків досліджених була зафіксована гостра ниркова недостатність першої стадії. Причинами цього фахівці називають стійке підвищення температури тіла, зневоднення і зниження кровотоку в органі.

Хоча ниркова недостатність зникала через два дні, питання про вплив марафону на стан органу в довгостроковій перспективі, особливо в умовах теплого клімату, залишається відкритим.