Розважальні телепередачі отупляють людей - дослідження



Співробітники Університету королеви Марії вивчали розважальне телебачення в Італії за останні 30 років. В цей час там активно розвивалася приватна телевізійна мережа Mediaset, створена політичним діячем Сільвіо Берлусконі. Вчені виявили, що розважальні телепередачі негативно впливали на мозок і визначали політичні переконання людей, передає The Daily Mail.

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Дослідники встановили: добровольці, які в дитинстві дивилися розважальні телепередачі, в дорослому віці вправлялися з когнітивними тестами на 5% гірше, ніж ті, хто не дивився розважальне телебачення. Крім того, вони на 13% рідше цікавилися політикою і на 10% рідше перебували в громадських організаціях. Ще сильніше подібні телепередачі впливали на людей у віці 55 років і старше.

Вчені дізналися, за кого голосували на виборах учасники, які жили в регіонах, де була доступна мережа Mediaset, і в тих, де її не було.

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Фахівці з'ясували, що люди, які мали доступ до Mediaset до 1985 року (тоді там транслювалися тільки розважальні телепередачі), в середньому віддали більше голосів парії Берлусконі Forza Italia, ніж ті, у кого мережа з'явилася пізніше. Ефект зберігався протягом майже 20 років і 5 виборів.

Також перегляд розважальних телепередач пов'язаний із голосуванням за популістські партії і лідерів.