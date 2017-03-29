МОЗ оголосив черговий конкурс на посаду головного лікаря "Охматдиту"

13:43, 29 березня 2017
Зарубіжні новини
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Відкритий конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з Гладушем.

фото: УНІАН

Сьогодні оголошено відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України. 

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, під час попереднього конкурсу комісія не визнала переможцем жодного з кандидатів. Головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України вперше обирають за відкритим конкурсом.

Відкритий конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником – Юрієм Гладушем.

Термін подання документів до 27.04.2017.

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Теги: #МОЗ#корупція в медицині#охматдит