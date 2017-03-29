FDA схвалила ін'єкційний препарат проти атопічного дерматиту

Препарат дупилумаб (dupilumab) для лікування атопічного дерматиту спільної розробки Regeneron і Sanofi був зареєстровано Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Як повідомляє Reuters, лікарський засіб призначений для використання пацієнтами, яким не допомогла стандартна терапія топічними препаратами.

Ін'єкційний лікарський препарат пройшов клінічні дослідження за участю 2119 пацієнтів з атопічним дерматитом середнього та тяжкого ступеня. Для КД відбиралися пацієнти, які не відповіли на терапію топічними лікарськими препаратами, і ті, хто не може використовувати топічні засоби з різних причин. В одному з КД було показано, що застосування нового препарату сприяє очищенню шкірних покривів у 36-37% і 37-38% пацієнтів, які отримували ЛЗ щотижня або раз на два тижні відповідно. У плацебо групі цей показник склав 8,5-10%.

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Дапилумаб є моноклональным антитілом до α-субодиниці IL-4-рецептора, яка блокує сигнальні шляхи інтерлейкінів IL-4 і IL-13. Вартість річної терапії лікарським засобом складе 37 тис. доларів. Експерти відзначають, що хоча дапилумаб набагато дорожче топічних лікарських засобів і стероїдів, які використовуються зараз в терапії атопічного дерматиту, він набагато дешевше за інші ін'єкційні біологічні препарати для лікування серйозних захворювань.