Псоріаз підвищує ризик розвитку меланоми і раку крові - вчені

Пацієнти, які страждають на псоріаз, за результатами дослідження учених з Університету Іллінойс, були віднесені до групи ризику щодо розвитку раку шкіри і крові, пише MedicalXpress.

Читайте такожАмериканські медики назвали найбільш небезпечні для людини шкірні захворюванняДослідники виявили, що серед пацієнтів із псоріазом ризик меланоми і раку крові в 1,53 рази вище, ніж у середньому по популяції. При цьому не було відмічено ніякої різниці ймовірності розвитку онкології в групах різної терапії псоріазу (топічні ЛЗ, фототерапія, систематична терапія, біологічні препарати).

Автори роботи відзначають, що у разі розвитку злоякісних захворювань, показники виживаності не вирізняються серед пацієнтів з псоріазом і без нього.