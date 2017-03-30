У США зареєстрували новий засіб для лікування розсіяного склерозу

Компанія Roche домоглася реєстрації на території США свого лікарського препарату проти розсіяного склерозу. Схвалення окрелізумаба (ocrelizumab) було затримано на три місяці через сумнівів регуляторів відповідно виробничого процесу стандартам якості, пише Reuters. Очікується, що у продажу окрелізумаб буде доступний протягом двох тижнів.

Читайте такожПересадка кісткового мозку допомогла пацієнтам з розсіяним склерозом повернутися до нормального життяВ 2016 році окрелизумабу Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA) було привласнено статус принципово нового лікарського засобу. Згідно з даними клінічних досліджень, новий препарат перевершує по ефективності інтерферон бета-1a, що застосовується в даний час у терапії розсіяного склерозу.

Зібрані дані свідчать, що серед пацієнтів, які вживали окрелізумаб, частота досягнення стану «без ознак захворювання» була на 75% вище, ніж у групі пацієнтів, що одержували інтерферон бета-1а. У групі пацієнтів з первинним прогресуючим РС, в окрелізумаб-групі показник припинення розвитку захворювання був на 47% вище, ніж у групі порівняння.

Окрелізумаб є моноклональным антитілом, специфічним до CD20 позитивним В-клітин імунної системи. За прогнозами аналітиків, щорічні продажі препарату до 2021 році перевищать 3 млрд доларів.