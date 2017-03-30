В Італії дітей-біженців віддаватимуть у прийомні сім'ї

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) вітають прийнятий в Італії закон, покликаний захищати дітей біженців і мігрантів, які залишилися без нагляду дорослих.

Читайте такожЧерез конфлікт на Донбасі допомоги потребує 1 мільйон українських дітей – ЮНІСЕФВ 2016 році до Італії прибули 26 тисяч дітей без супроводу батьків або інших родичів. Очікується, що у 2017 році їх буде ще більше.

Новий італійський закон, зокрема, передбачає, що час, який діти проводять у центрах первинного прийому мігрантів, значно скоротиться, та дітей-біженців не будуть висилати у їхні країни. Замість цього їм будуть підбирати опікунів з числа навчених волонтерів, а згодом – прийомні сім'ї.

В ЮНІСЕФ назвали італійський закон прикладом для всієї Європи.