Статини можуть запобігти рецидиву венозної тромбоемболії - дослідження

В European Heart Journal опубліковані нові дані, що підтверджують можливість використання статинів для вторинної профілактики венозної тромбоемболії. У рамках дослідження учені провели мета-аналіз робіт, які вивчали зв'язок між застосуванням статинів та можливістю повторного розвитку венозної тромбоемболії.

Для аналізу було відібрано 8 досліджень, в яких брали участь понад 103 тис. пацієнтів. Зібрані дані свідчать, що відносний ризик повторного розвитку венозної тромбоемболії становить 0,73 (0,68-0,79) при застосуванні статинів.

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Автори роботи зазначили, що до цього часу існували лише припущення про сприятливу роль статинів у профілактиці венозних тромбоемболічних ускладнень, а тепер з'явилися докази їхньої ролі в запобіганні розвитку рецидивів.

Зараз статини використовуються для зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності, в профілактиці інфаркту міокарда та інсульту, терапії атеросклерозу.