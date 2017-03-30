У США створили протез руки, що дозволяє відчувати предмети (відео)

Американські регулятори видали дозвіл на проведення перших клінічних досліджень протеза руки, що дозволяє пацієнтові відчувати предмет і ступінь його крихкості. Завдяки інноваційній технології пацієнт зможе регулювати ступінь стиснення пальців, пише MedicalXpress.

Читайте такожВчені створюють "розумне" інвалідне крісло, яке самостійно об'їжджає перешкодиСучасні протези не пристосовані для поводження з маленькими і делікатними об'єктами, позаяк пацієнт не відчуває їх і може легко розчавити протезом.

Новий протез руки, створений на основі технології NEPH, за допомогою електродів, імплантованих в куксу, і взаємодіє з нервовими закінченнями руки пацієнта, забезпечуючи передачу відчуттів користувачеві протеза. Протез став першим бездротовим пристроєм цього класу, що імплантується повністю.

Учасники клінічного дослідження зможуть використовувати експериментальні протези в повсякденному житті.