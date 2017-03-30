У США створили протез руки, що дозволяє відчувати предмети (відео)
Протез став першим бездротовим пристроєм цього класу, що імплантується повністю.
Американські регулятори видали дозвіл на проведення перших клінічних досліджень протеза руки, що дозволяє пацієнтові відчувати предмет і ступінь його крихкості. Завдяки інноваційній технології пацієнт зможе регулювати ступінь стиснення пальців, пише MedicalXpress.
Читайте такожВчені створюють "розумне" інвалідне крісло, яке самостійно об'їжджає перешкодиСучасні протези не пристосовані для поводження з маленькими і делікатними об'єктами, позаяк пацієнт не відчуває їх і може легко розчавити протезом.
Новий протез руки, створений на основі технології NEPH, за допомогою електродів, імплантованих в куксу, і взаємодіє з нервовими закінченнями руки пацієнта, забезпечуючи передачу відчуттів користувачеві протеза. Протез став першим бездротовим пристроєм цього класу, що імплантується повністю.
Учасники клінічного дослідження зможуть використовувати експериментальні протези в повсякденному житті.