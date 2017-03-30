Клінічні дослідження виявили, що кава не шкодить пацієнтам з гіпертонією
17:49, 30 березня 2017Зарубіжні новини
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Вчені спростовують загальноприйняту думку про небажаність вживання кави у разі гіпертонічної хвороби та інших серцево-судинних патологіях.
Позитивні ефекти кави виявляються лише при споживанні свіжого зернового продукту / Фото УНІАН
Вчені з Медичного коледжу Університету Оклахоми (США), проаналізувавши значну кількість клінічних досліджень, дійшли висновку, що споживання 3-4 чашок кави на день має позитивний ефект на перебіг гіпертонії і залежних від неї патологій, пише Fandfonline.
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Таких висновків дійшли численні дослідницькі групи. Було показано, що відмова від споживання кави корелювала з вищим ризиком розвитку гіпертонії, абдомінального ожиріння і маніфестацією метаболічного синдрому
Позитивні ефекти кави виявляються лише при споживанні свіжого зернового продукту.
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